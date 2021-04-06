日本官方6日（周二）公布，2月家庭支出連續3個月下滑，因當時為遏止病毒蔓延而啟動的緊急事態波及民間消費力，同時也使經濟復甦延後的風險升溫。

分析師預估，今年第一季經濟可能陷入衰退，因東京和一些其他區域為了防疫而採取的緊急事態，尤其是餐廳、飯店等服務業皆大受影響。

2月家庭支出較去年同期縮減6.6％，延續1月年減6.1％的跌勢，減幅也比分析師預估的5.3％還大。

不過若與1月相比，2月家庭支出月增2.4％，較1月的衰退7.3％強勁反彈。

(工商 )