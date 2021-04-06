受緊急事態所累 日本2月家庭支出連續3個月下滑 13:002021/04/06 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本官方6日（周二）公布，2月家庭支出連續3個月下滑，因當時為遏止病毒蔓延而啟動的緊急事態波及民間消費力，同時也使經濟復甦延後的風險升溫。 分析師預估，今年第一季經濟可能陷入衰退，因東京和一些其他區域為了防疫而採取的緊急事態，尤其是餐廳、飯店等服務業皆大受影響。 2月家庭支出較去年同期縮減6.6％，延續1月年減6.1％的跌勢，減幅也比分析師預估的5.3％還大。 不過若與1月相比，2月家庭支出月增2.4％，較1月的衰退7.3％強勁反彈。 國人傾獨跌破3成 抗中保台後新低 關懷偏鄉 康和證券捐款救助急難家庭 (工商 ) #家庭支出 #緊急事態 #下滑 #日本官方 #因當時 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《經濟》終結連2年負成長 去年面板產值成長0.3％ 11:432021/04/06 財經 台塑越鋼獲利 上半年樂觀破百億 04:102021/04/06 財經要聞 四方安全對話 難成為亞洲北約 04:102021/04/06 產業財經 疫情催生宅經濟 台灣面板產值終結連2年負成長 11:362021/04/06 財經 抗衡中國 日德將2＋2視訊會談 04:102021/04/06 國際大事 母親節犒賞媽咪偽出國 BreezeSuper著重異國原味 11:122021/04/06 生活 《國際經濟》美3月服務業史上最強 惟供應鏈吃緊加劇成本壓力 11:262021/04/06 財經 巴菲特連三年發行日圓債 04:102021/04/06 全球財經 《商情》反應成本 國內鋼筋連2漲 10:522021/04/06 財經 儲蓄收益低 大陸民眾瘋投資 04:102021/04/06 話題觀察 《證交所》上市公司 2020年營收獲利雙創高 08:042021/04/06 財經 財經熱門新聞 LG手機遭市場淘汰 日媒曝無法翻身2大關鍵 - 財經 1分鐘讀財經》友達群創打入特斯拉供應鏈 車載面板市占排名攀升 - 財經 何家退出永豐餘 謝金河揭全面退守玄機 - 財經 台積電旗下采鈺科技6日以每股240元掛牌興櫃 - 財經 - 工商 台塑越鋼獲利 上半年樂觀破百億 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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