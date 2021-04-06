高雄捷運橘線OT1大寮站生活圈，扣除34公頃作為捷運維修主機廠，可供開發面積約16.7公頃，目前已有佔地約0.4公頃的舊振南文創園區、以及0.9公頃的享溫馨囍宴會館，高雄都發局規劃投資15億元，在1.6公頓的基地，興建449戶社會住宅，6日正式啟動，2021年底發包統包工程，預定2024年完工。

高雄副市長林欽榮6日率都發局長楊欽富、以及捷運局、工務局、地政局等相關主管，前往大寮捷運主機廠社會住宅預定基地，進行現勘。

高雄都發局長楊欽富簡報指出，高雄市社會住宅政策目標總戶數為8,800餘戶，並以平衡區域發展、大眾運輸導向、因應產業需求等，作為選址策略，擇定大寮捷運站周邊土地，是因為該基地鄰近和發產業園區及大發工業區，未來將可租予附近就業員工及弱勢族群居住，確保民眾能在大寮安居樂業。

楊欽富表示，由都發局主導興建的大寮捷運主機廠社會住宅，位於高雄捷運橘線橘線OT1大寮站周邊捷運系統用地，由高市府捷運局提供土地1.6公頓，並配合高雄捷運公司活絡場站周邊，引入居住人口、創造商業需求，是社會住宅跨局處合作及公私協力的新典範。

他說，預估投資15億元，採分期方式興建，第一期將興辦400餘戶社會住宅，預計於2021年底發包統包工程，該基地緊鄰捷運大寮站2號出口，除了提供給在大寮有居住需求，更可提供予高雄市區捷運沿線周邊的就業人口居住。

楊欽富指出，大寮捷運站是當地仰賴大眾運輸人口的主要進出門戶，也是等候接駁的重要站點，因此，未來社會住宅除了提供居住機能之外，也可結合商業及社會福利設施，在先期規劃階段，盤點當地對K書中心、托嬰中心、公共幼兒園、日照中心、以及國民運動中心的空間需求，納入社會住宅之設計。

大寮捷運主機廠用地總面積為54公頃，扣除34公頃作為捷運維修主機廠，可供開發面積約16.7公頃，形成新的高雄捷運橘線大?站生活圈，目前已有佔地約0.4公頃的舊振南文創園區、以及0.9公頃的享溫馨囍宴會館等民間企業進駐營運。

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