吉茂(1587)公布3月營收達2億元，創單月新高，年增51.55％，累計第1季營收5.35億元，年增50.8％，創單季新高。由於疫苗問世後，疫情逐漸獲得控制，加上進入夏季汽車水箱傳統旺季，法人預期第2季營收可望優於第1季，全年營收上看20億元，營收因匯率因素，年增雙位數，出貨量可望明顯成長，年增20％以上。

吉茂2020年因北美市場主要競爭對手SPI財務重整的轉單效應及美中貿易紛爭對大陸水箱持續課徵高額關稅利多影響，去年全年營收創歷年新高，達17.26億元，訂單成長再加上生產績效制度改革推動下，產能增加達規模經濟，下半年的毛利率推升至28％，全年稅後淨利1.74億元，每股盈餘2.64元；董事會決議通過配發現金股利1.5元及股票股利0.5元。

去年第1、2季因受疫情影響，相對弱勢，但今年第1季延續去年第4季表現，出現淡季不淡，客戶需求量大增，經銷商回補庫存需求，既有客戶持續新增品號並穩定下單，目前公司訂單狀況優於去年同期，3月營收首次創單月新高，第1季營收創同期新高。

此外，今年初起國際鋁料、塑料價格持續上漲及美元匯率等因素干擾下，成為今年毛利率成長一大挑戰，公司於3月中起反映成本上揚，開始分批調漲客戶新訂單售價2～3％，預計陸續反映在3到5月，也不排除有第二波漲價。同時在生產效率持續提升，加上先前購置的機器設備3月已開始量產，產能可較去年增加15～25％，藉由產量經濟規模，降低單位生產成本，以突破去年毛利率水準。

第2季到第3季是傳統旺季，單月有望維持2億元以上營收，單季營收可望再拚新高，今年全年營收挑戰20億元史上新高，年增16％以上。

(時報資訊)