許多人都有租屋需求，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，如果一個房子缺乏人氣、煞氣過重、採光不佳、太過破舊、手機訊號差，千萬不能租，雖然租客不是房子擁有者，但居住在此地的人就要直接承受這個地方的風水，因此挑選租屋處一定要特別謹慎。

▍1.忌缺乏人氣

若所租的大樓內住戶不多時，就要謹慎考慮，缺乏人氣會使居住者運勢低迷，常常感覺寒冷、孤單，缺乏安全感。長久居住下去，還會導致居住者疾病不斷，精神恍惚，事業和財運走下坡。

▍2.忌煞氣過重

所謂的煞氣重，就是指房子陽台、窗戶等被強光直射，或有尖角直對，以及房屋周邊有電塔、火葬場、垃圾場等，這樣的環境犯了風水大忌，如果租屋處靠近這些場所，會導致居住者運勢受阻，財運不暢，甚至還會影響健康，破壞人際關係，影響家庭和睦。

▍3.忌室內陰沉

如果房子的光線陰暗，無論是從風水學的角度還是從科學的角度來看，都不利於居住，這樣的房子光照不足，容易潮濕陰暗，導致居住者易患疾病，還會加重室內陰氣，使得居住者被霉運纏身，做事常有小人擋道，阻礙較多，難成大事。

▍4.忌太過破舊

在租房子時，最好選擇新一點的房子租住，因為過於破舊的房子一來存在安全隱患，二來住過的人較多，房子內的氣場較複雜，空氣中的有害物質也會更多，不利於人的身體健康和運勢發展。但若是此房子其他條件不錯，也沒有安全隱患，那麼在正式入住前，最好重新裝潢，然後將房子內的舊物清理乾淨，如此才會利於你自身的運勢發展，不會損害你的利益。

▍5.忌沒有訊號

如果租屋處手機訊號差，網路連接不穩定，這樣的房子也盡量不要租。因為手機訊號差，說明這裡的磁場不穩定，可能是被某些輻射干擾或其他原因，但都會導致住宅內氣場紊亂，居住者運勢起伏不定，財運來得快也去得快，居住者的身體健康也會受到一定的影響。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】

(中時新聞網)