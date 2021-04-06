高雄某國小梁姓體操教練3年前遭指控性侵多名女學生，引爆「台版Me too」運動，4名女學生勇敢出面指認梁男，逼迫她們以性交來換取體操專業指導。高雄地院審理該案發現，僅2名女學生指控符合追訴期，依強制性交、強制猥褻罪判梁男6年10月，可上訴。

被害女學生2018年2月在「爆料公社」控訴，2002年起遭到梁男性侵，表示梁男都會假藉教學指導名義、接觸她的私處或摟抱她的上半身，還會叫她幫忙按摩。比賽住汽車旅館時，梁男還會叫特定一、二位成績較好的學姐去寢室性侵。

「每一次過程我都像死了一般，直到結束後，我才覺得自己又活過來」，「體操是最愛的運動，也是最恨的運動。」被害女學生控訴，就讀國中後常被梁男帶到汽車旅館、體操館、梁男住處多次性侵。

被害女學生強調，至少有5名受害者，都是在12、13歲時被這個體操教練侵犯。2016年看到美國、香港體操界連續爆發教練性侵事件才決定勇敢揭露教練的惡行，希望他接受審判。

女學生挺身指控後，經相關單位清查懷疑有7、8名女學生受害，但最後敢出面指控的僅4名。被害女學生事後經醫院診斷，出現憂鬱症合併創傷後症候群，有易怒、麻木等情緒，時常做噩夢甚至會有想死的衝動。

一審另查出，2008年梁男與一名女學生的母親交往時，也對該名女學生摸胸，幸好遭女學生母親即時發現阻止。對於相關指控，梁男一概否認，律師也質疑「女學生為何當時不呼救」。法官審酌具追訴期的兩犯行，僅判梁男6年10月，全案仍可上訴。

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(中時 )