台鐵太魯閣號408車次遭遇重大事故，造成50死、211輕重傷，其中第49名罹難者吳姓網紅「心享事宸ˍ韓德凱文森」，由於是補票上車沒有座位，因此遺體受損嚴重，修復師透露，將用盡全力將韓德凱文森帥氣的臉龐還原，讓家屬能感到安慰一點。

「76行者遺體修復團隊」第一時間投入數百名修復師，發言人王薇君也趕往現場，希望能盡自己最大的一份心力，她表示目前已經完成28具遺體修復，比較困難的部份是在臉部及頭部，由於會友一些表皮和內層，如果縫地沒有很妥適的話，就會導致大體的臉部扭曲，家屬看了心裡會不好受，因此需要特別細心。

而吳姓網紅因為遭列車強烈撞擊，導致臉部破碎，就是最耗時的工程，連眉毛都要一根一根植，王薇君也坦言，已經拿到吳姓網紅生前的照片，「我們會很嚴謹的去處理，因為昨天我有答應他的哥哥和弟弟」，目前為止，已經完成28具遺體修復，現正進行的還有4具，而6日被尋獲的罹難者憲兵莊建致，將於7日開始修復。

修復師團隊認真細心修復一具具大體。（圖／翻攝王薇君臉書）

事實上，吳姓網紅會展開這趟旅程，是因為1月時參加台東縣政府舉辦的「來去駐台東」網紅甄選活動，優秀的他獲得備取資格，因此依約前往台東，然而當天縣府人員卻沒有在約定地點台東車站等到他，直到5日才確定吳姓網紅罹難，吳母在受訪時也忍不住激動哭喊，「我一定要修復(遺體)」。

(中時新聞網)