台股新千金千呼萬喚始出來，IC設計龍頭聯發科依靠摩根士丹利、廣發、高盛證券輪番調高推測合理股價加持，外資圈共識更是早早上看四位數，股價6日衝上千元，再度問鼎千金寶座。

聯發科股價曾於2月17日盤中觸及1,010元，但收盤價並未站上四位數關卡，聯發科千元之後的走勢，牽動台股士氣。

高盛證券指出，儘管聯發科2020年營運動能已經相當強勁，2021年卻絲毫看不到放緩跡象，從聯發科不斷優化產品組合跡象來看，獲利表現依然持續進化中。

再從晶圓代工產能短缺的現象出發，不論先進製程或成熟製程產能都吃緊，對領導型廠商而言，供應鏈管理就成了非常重要的優勢競爭力。

外資估算，聯發科第一季營收可望來到1,040億元，季增8％，來到財測上緣，在產品組合轉強與營運槓桿驅動下，單季每股純益14.49元；更令人驚喜的是，聯發科第二季營運動能更強，營收將季增12％、年增72％。

(工商 )