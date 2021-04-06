26歲女星吳宣儀是南韓女團「宇宙少女」成員，在2016 年在韓國以女子偶像團體「宇宙少女」出道，到了2018年到大陸與隊友孟美岐一同參加了《創造101》，這比賽是以偶像女團競演養成類真人秀節目，而吳宣儀在節目中獲得第2名而打開知名度，近日國際精品VERSACE相中她的高人氣而成為品牌大使。

1978年成立的Versace持續關注全球時尚設計，也成為全球矚目的義式奢華象徵。而前一波大陸地區的代言人是楊冪，如今改選擇吳宣儀成品牌大使，是為了注入鮮活力量。

吳宣儀手持La Medusa手袋均在義大利以優質皮革手工製作而成。(圖/品牌提供)

吳宣儀為品牌拍攝時尚大片時，可以看到她大膽風格，身穿細肩挖空短裙，手持Versace La Medusa手袋露出黑Bra及白晢美腿，為品牌注入鮮活的視覺。而La Medusa手袋均在義大利以優質皮革手工製作而成，在挑選時著重在皮革柔軟，形成輕盈垂墜的效果，為手袋注入時尚年輕的魅力。

吳宣儀是歌手、也是演員，她一直在追逐夢想的路上，乘風破浪，以實力證明自己。作為一名演員，她對表演滿腔熱情，全心投入，不斷突破自我，成為更好的自己。在她身上，Versace所傳達的女性的力量體現得淋漓盡致。

(中時新聞網)