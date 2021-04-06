在巴西亞馬遜雨林蔓延的P.1變種病毒因有多項突變而更易傳染且恐更危險，如今P.1更從巴西向外擴散、肆虐整個南美，讓新型冠狀病毒疫情更為棘手。

「華盛頓郵報」報導，變種新型冠狀病毒P.1席捲巴西，導致公衛體系瀕臨崩潰，秘魯首都利馬一家醫院的醫師沙洛美（Cesar Salome）幾週以來一直密切關注情勢。如今秘魯也難倖免，沙洛美看到湧入醫院的患者病情更重、肺部因感染浸潤，幾天內就會死，甚至年輕人與健康者都難逃病毒魔掌。

P.1變種病毒最近幾週隨河川流域散播並跨越國境，讓南美的嚴格防疫措施都擋不住，南美部分地區益發擔心P.1病毒恐很快會成為主流病毒株，讓南美各國都淪為跟巴西一樣的死亡飆升、病患因醫療崩潰面臨等死慘況。

在利馬當地，科學家發現有40%新型冠狀病毒確診患者感染P.1病毒；烏拉圭則有30%確診患者感染P.1；巴拉圭官員表示，在與巴西交界處，有一半確診病例是感染P.1。

而哥倫比亞、阿根廷、委內瑞拉與智利等其他南美國家，都發現P.1蹤跡。檢定病毒基因序列受限，導致難以確認P.1的真正擴散幅度，但從日本到美國已有20多國都確認境內出現P.1病毒。

委內瑞拉傳染病專家卡斯楚（Julio Castro）說：「它正在擴散，要遏止已不可能。」

南美各地的醫院體系都被推向極限。當地最富裕國家之一的烏拉圭在疫情之初曾繳出不錯的防疫成績，如今醫衛體系也快速瀕臨崩潰；秘魯的衛生官員表示他們也在懸崖邊緣，到3月底全國僅剩84張加護病床，上月因醫療資源短缺爆發示威的巴拉圭，各醫院病床早已不敷使用。

華郵指出，P.1病毒擴散在南美其來有自。幾乎全部南美國家都與巴西接壤，各國民眾在邊界城鎮匯聚、過境到另一國宛若過馬路般容易。各國交界處極為有限的監控設施與邊防量能使南美成為走私天堂，現在則讓遏制病毒擴散變得不可能。

南美各國除巴西外，去年都採取嚴格的防疫措施，但各國現已因貧困、麻痺、猜疑與疲乏，紛紛將防疫措施撤除，隨各國經濟受創與貧困加劇，公衛專家憂心限制措施勢將難以維持。而在巴西，儘管染疫病故人數頻創新高，許多州仍相繼撤除防疫限制措施。

巴拉圭傳染病防治學會主席康狄亞弗羅倫汀（Elena Candia Florentin）表示，巴拉圭遏阻P.1病毒擴散已機率渺茫。

她說：「隨著醫療體系崩潰、醫藥與物資長年匱乏、難以早期偵測、接觸史追蹤幾乎不存在，苦候治療的病患在社群媒體哀求就醫，提供醫護接種的疫苗嚴重不足，加上一般人與脆弱族群何時能接種都還是未知數，巴拉圭的前景黯淡。」（譯者：陳亦偉/核稿：劉文瑜）1100406

(中央社)