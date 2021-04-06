28歲楊采鈺外型清秀、身材火辣，2017年她大方認戀大她30歲的紅星塢娛樂傳媒CEO、劉亦菲乾爹陳金飛，兩人還被拍到疑似同居，近年傳出秘婚，但當事人沒承認。近日，大陸媒體拍到陳金飛跟女性友人聚餐，結束後回到自己豪宅，隔天楊采鈺回北京，出機場後另回自己住所，兩人疑似分手。

楊采鈺近年演出馮小剛執導電影《芳華》走紅，2019年兩人又合作《只有芸知道》，4年前媒體拍到她和陳金飛約會街上熱吻，之後又一同過夜，女方隨即曬出合影，認了這段忘年戀情，以電影《終極追殺令》中台詞譬喻，暗示兩人雖年紀也差距甚大，但仍無法澆熄雙方心中愛苗，喊話說：「看吧！愛是無法阻擋的（See, nothing can stop love,Leon）。」

楊采鈺上月底宣布積極健身中。（圖／翻攝自楊采鈺Ora微博）

兩年前，楊采鈺與陳金飛傳出秘婚，求證男方，男方沒否認，但強調是私事不需要公開回應，去年4月有網友批評楊采鈺「就是走捷徑的氣質」，楊采鈺反擊：「怎麼走捷徑了？」又有人問：「她是不是已經結婚了？」楊采鈺回應：「沒呢」。

陳金飛、楊采鈺被拍到人都在北京沒見面也沒同居。（圖／取自新浪娛樂）

近來楊采鈺積極投入工作，接連演出電視劇《大江大河2》、《理想照耀中國》，上月底她宣布：「近日重回健身房，練腿的第二天……為了夏天再努努力」，還打趣自稱：「抱腿痛哭」。《江小宴推理君》今報導，上月31日陳金飛被拍在北京跟年輕女生聚會，後來乘車回家，隔天楊采鈺在工作人員陪伴下回到北京自己的公寓，兩人都在北京卻沒約見面，也沒住在同一地點，推測已經分手，但當事人暫無回應。

楊采鈺穿比基尼秀辣照。（圖／翻攝自楊采鈺Ora微博）

(中時新聞網)