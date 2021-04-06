去年第四季不鏽鋼市轉旺，業者營運均重回獲利軌道；今年第一季隨著鎳原料價格強漲，上游廠燁聯(9957)第一季累計不鏽鋼價共大漲1.7萬元，不鏽鋼廠第一季營運看旺，今早包括運錩(2069)、彰源(2030)、新鋼(2032)、允強(2034)等股價均上揚。

受惠於大陸需求好轉，不鏽鋼冷軋精密薄板大廠運錩去年第四季營運好轉，並挹注去年獲利翻轉為成長，全年稅後淨利0.4億元、年增約4.7倍，EPS為0.26元，優於前年的0.05元。運錩今年前2月營收15.72億元，年增63.71%，公司表示，去年受新冠肺炎疫情影響導致營收下滑，今年營收已回復往年水準。

不鏽鋼廠彰源去年EPS為0.38元，董事會決議超額配息，分配每股現金股利0.5元。同樣隨著大陸市場轉好，彰源前2月營收17.67億元，年增25.76%。

新鋼去年EPS為0.58元，優於前年的0.36元。董事會決議分配每股現金股利0.53元。

不鏽鋼廠允強去年每股淨利1.04元，董事會通過超額配息，每股現金股利1.5元。

第一季隨著鎳原料價格強漲，上游廠燁聯第一季累計不鏽鋼價共大漲1.7萬元，且需求持續回溫，可望帶動不鏽鋼廠第一季營運持續獲利。

(時報資訊)