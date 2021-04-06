台鐵太魯閣號在清明連假發生重大死傷事件，縣長楊文科6日主持主管會報時，率全體主管為不幸往生者默哀1分鐘，並改變開會流程，要求交通旅遊處簡報縣境鐵路安全，得知台鐵內灣支線去年應該要完成2處「邊坡全生命監測系統」，已要延後到2022年底才能完成。

楊文科指示交旅處及工務處等單位，全面體檢新竹縣境台鐵邊坡、老舊橋樑及公共工程工地，防患未然，也呼籲全民發揮雞婆精神，若發現工程有疑慮，都能隨時反映給縣府，盡全力防範公安意外。

交旅處長游志祥簡報，台鐵在新竹縣境的鐵道全長35公里，西部幹線設有北湖、湖口、新豐、竹北等4個車站，內灣線則有9個車站，去年5月22日新豐站到竹北站間東線，因豪雨導致土石滑落到鐵路內，台鐵花了3個小時清理完成，所幸沒釀成意外。

游志祥指出，台鐵的「行車安全改善6年計畫」，規畫2020年要在全台25處完成「邊坡全生命監測系統」，亦即穩定或者不能用土木工程手段完成改善的邊坡，採用最新的監控系統進行監測，其中內灣線要辦理2處邊坡，因台鐵執行計畫未出來，無法得知確切的位置。

台鐵太魯閣號在清明連假發生重大死傷事件，縣長楊文科6日主持主管會報，率全體主管為不幸往生者默哀1分鐘。（羅浚濱攝）

游志祥說，內灣支線若設置「邊坡全生命監測系統」，將可藉由畫面監測及人工智慧系統監看邊坡，一旦發現異物入侵等狀況，即可透過人工智慧系統判讀，並及時對列車提出告警通知，但這個計畫現在已要延後到2022年底。

楊文科聽取簡報後，感慨台鐵應加快腳步跟上科技智慧時代，指示交旅處在最短時間內會同台鐵，實地會勘及檢測台鐵在新竹縣境幹線及內灣支線邊坡安全，並提供安檢報告。

楊文科更提醒縣府及各鄉鎮發包的公共工程，從平時就做好安檢，更要持續監控新竹縣橋梁安全預警系統是否正常運作，確保民眾生命財產安全。

(中時 )