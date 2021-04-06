女星張本渝外型清秀、亮眼，出道28年演過眾多膾炙人口的影視作品，反觀感情世界尚未找到如意郎君，但她的荷包君可是滿滿的，近期受訪透露買房投資的秘訣，曾在5年內賣房獲利千萬。

張本渝8年前為將來可能懷孕生子跑去凍卵，特地戒菸、戒酒調養身體半年，一口氣就凍了15顆卵子，一度感到自豪；只不過眼見凍卵剩2年就到期，身邊還是沒出現可共度半輩子的人，她曾自曝遇過恐怖情人，分手後在情人節時送玫瑰花，染血跡的卡片上寫道「玫瑰花上的刺是我拔的」，令人毛骨悚然；也遇過最爛分手藉口「你們演藝圈太複雜」等，雖然情路不順，但她不想將就，認為「與其嫁給不喜歡的人，倒不如碰到喜歡的人，欣賞他內在、對他身體有反應，沒有這個人我就不嫁，我一個人也過得很好」，除了挑戰單車環島旅行，還敞開心房嘗試住青年旅舍，樂於挑戰新事物，持續等待對的人出現。

「單身貴族」這詞用在張本渝身上恰到好處，因為她擅長買房投資，根據《鏡週刊》報導，張本渝30歲前在南港買60坪、1600萬的房子，5年後以3000萬翻倍賣出，嚐到甜頭後都把買房當儲蓄累積財富，之後的房產也曾獲利百萬。到底要怎麼選中有潛力的好房呢？張本渝坦言最在乎廁所採光，再來是地段發展性、是否為知名建商，看房時一定要用手摸每個東西確保細節，絕對不能馬虎。

(中時新聞網)