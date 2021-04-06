美國冰球隊傳奇帕維里奇(Mark Pavelich)的死因調查出爐，確認是一樁英雄末路的悲劇。63歲的帕維里奇3月初被發現在明尼蘇達的一家療養中心去世，該州法醫檢查遺體之後於本周宣布，帕維里奇是自行造成缺氧狀態，最終窒息而死。

帕維里奇是1980年紐約冬奧「冰上奇蹟」的成員，以關鍵助攻幫美國隊打敗蘇聯，那時還是美蘇冷戰期間，帕維里奇被譽為國家英雄。他打過7年NHL(職業冰球聯盟)，頭部多次受創，晚年出現輕微認知障礙，更被診斷出精神疾病，包括妄想、偏執，具有攻擊性。2019年他因襲擊鄰居而被起訴，法官赫然發現這位老英雄已經失去正常受審的認知能力。帕維里奇的妻子於9年前去世，他7年前以25萬美元賣掉自己的冬奧金牌。

職業運動可能對於頭部造成永久創傷，甚至產生攻擊性。類似最駭人聽聞的悲劇是前加拿大摔角手克里斯班瓦(Chris Benoit)，他於2007年被發現與妻子、7歲兒死於家中，調查結果3條性命都是班瓦親手葬送。班瓦死時才40歲，他的大腦狀況很糟，相當於一位85歲阿茲海默症患者，他攻擊的順序是妻子、兒子、以及他自己。

業界大多批評班瓦是咎由自取，他的必殺技「跳水頭槌」被認為是砸壞腦袋的元兇。這招是他跟別人學的，主要是他不注重自身安全，沒有正確使用，並且任人用鐵椅砸他的後腦。無論如何，班瓦血案喚起業界對選手頭部傷害的重新研究，希望冰球界也能正視帕維里奇的悲劇。

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(中時新聞網)