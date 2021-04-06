百元以上高價股今（6）日表現亮眼，尤其300元以下相對較便宜的高價股漲勢最一致，千元以上千金股，表現漲跌不一，股王大立光（3008）、股后矽力-KY（6415）雙雙下跌，聯發科（2454）則展開攻勢，再度站上千元大關，最高來到1,010元，創今年2月17日的盤中平高，台股也再度在盤中出現八千金。

不過，聯發科千元之上顯得賣壓不輕，數度攻上，但又數度跌落千元之下。先進設計和驗證解決方案技術廠商是德科技日前宣布，旗下的5G平台，獲得5G領導廠商聯發科選用，將展開雙強合作，消息傳出，聯發科一早就攻上千元。

聯發科能否站上千元，成為千金股，外資恐怕仍是最重要的關鍵，近日來外資對聯發科忽買忽賣，但投信則呈現連六日買。

台股八千金除了大立光、矽力-KY，還有信驊、祥碩、譜瑞-KY、旭隼、亞德客-KY、聯發科等。900元級則有富邦媒、世芯-KY及精測三檔。

(工商 )