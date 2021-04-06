台鐵太魯閣號發生嚴重傷亡事故，國民黨團今天在立法院會提出公決案，要求行政院長蘇貞昌下台負責，並成立調閱委員會釐清事故，遭民進黨多數封殺。國民黨主席江啟臣痛斥，蘇貞昌不願下台還說自己有更多事要做，台鐵於2019年初針對普悠瑪號事故進行的總體檢報告，「蘇貞昌看了嗎？如果事前做更多，就不會有今天的憾事」。

國民黨團今天在立法院會提出兩項公決案，除了要求行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍及台鐵局代理局長祁文中等人應負起政治責任，立即下台，同時應成立「0402台鐵408次太魯閣號事故調閱委員會」，以釐清事故原因及追究相關人員責任。經表決，在民進黨人數優勢下遭否決。

為表達不滿，國民黨團隨後於議場前召開記者會，江啟臣表示，國民黨要求蔡英文總統道歉、蘇貞昌下台、林佳龍接受彈劾調查，完全合理且於法有據，政治、行政和法律責任本來在事故後都應該調查，「政治責任是第一時間承擔，也是責任政治中的第一項，該下台的就要下台負責」。

江啟臣說，事發當晚，他與台中市長盧秀燕到罹難司機員袁淳修的家中慰問，但令人鼻酸的是，媽媽除了擔心孩子有沒有痛，還要擔心可能被卸責、甩鍋的可能性，這是因為「民進黨甩鍋、卸責成習慣」，即便事證很清楚不可能是駕駛的責任，袁媽媽還是擔心孩子要為這些人命負責，他當下覺得政府真的可恥。

江啟臣批評，蔡政府執政將近6年，近200名國人因這些事故、軍演罹難，但有哪一個閣揆負責？哪一個部長負責？每次都只知道到靈前慰問，然後轉移焦點、用網軍帶風向，再卸責給別人。

江啟臣指出，台鐵於2019年初針對普悠瑪號事故提出的總體檢報告中，列出144個應檢討改進的事項，其中第9、78項跟此次事故相關，「請問蘇貞昌你看了嗎？改進了嗎？」

江啟臣砲轟，蘇貞昌不願下台，還說事發之後有更多事要做，「如果事前做更多，就不會有今天的憾事」，不僅不召開食安、治安、觀光發展委員會等會議，也因為民進黨充滿算計的決策，延誤改革時機，這次事故就是政府怠惰造成的人禍。

國民黨團總召費鴻泰沉痛向民進黨喊話，要求民進黨勿再包庇蘇貞昌、林佳龍，請民進黨有點人性好嗎？國民黨團書記長鄭麗文則抨擊，今天事證很清楚，就是政府殺人、官僚殺人，請政府勿再算計、甩鍋、迴避責任。

(中時 )