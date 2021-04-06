台中火力電廠3號機昨晚升火重啟，立刻遭台中市政府稽查，可被罰2000萬元以下。台電今日聲明，3號機預計明(7)日併聯，是因已經環保改善完成，原本就是可合法使用機組。加上3月底用電創新高，4月份恐持續攀升，又有多部機組將大修。因此讓3號機上線是為了穩定供電、增加彈性調度需要。

台電指出，受疫情影響，民眾轉趨國內消費，內需經濟成長，連帶讓國內負載呈現成長，今年1至3月用電量較去年同期成長17億度，增幅達3.3％。3月29日起更連續3日尖峰負載打破歷年3月用電紀錄。

而水力發電受去年水力發了30億度，低於2019年的55億度；今年前2個月全國水力發購電量低於4億度，亦少於去年同期。台中境內的主要水力發電機組，包括大甲溪電廠德基、青山、谷關、天輪、馬鞍等機組，不足1億度，更較去年同期1.5億度大減近4成。

同時核三廠1號機明日開始大修，大潭電廠第6-1氣渦輪機也預計11日大修，台電強調，調度3號機，是為了確保備轉容量率維持在10％以上。

台中市政府開罰3號機理由是其2019年已被環保局依廢止操作許可證後，可是台電聲明提醒市長，環保署2020年2月已撤銷市府裁罰，3號機許可證已回到申請展延的狀態，中市府主張也已被最高行政法院駁回，3號機加入供電，完全合法。

(中時 )