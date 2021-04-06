二林鎮新生國小圖書館多年未整修，老舊設計採光不足、不利學生閱讀，彰化縣政府補助190萬改善環境，打造兼具美感與功能性的「福象愛閱圖書館」，6日落成縣長王惠美親自出席，她表示，期待展新落成的圖書館，可以帶給孩子更優質的閱讀環境，讓孩子在快樂中學習。

彰化縣長王惠美說，新生國小張富凱校長相當用心，帶領團隊爭取到圖書館整修計畫的5個名額之一，改建後的圖書館命名為「福象愛閱」圖書館，涵義來自校園特色「象由新生」，期許所有孩子們可以像一隻隻幸福活潑的小象，沉浸在圖書館中盡情閱讀。

莎士比亞曾說，「書籍是全世界最營養的營養品，生活中如果沒有書籍，就好像人生沒有陽光，智慧中沒有書籍，就好像鳥兒沒有翅膀」王惠美說，這就是為什麼她積極推動閱讀，也希望所有家長能鼓勵小孩子多閱讀，讓孩子們更穩重，積累豐富學識。

王惠美說，二林新生雖然人數不多，但校長及老師都相當用心，集結資源為學校出版「蕎見希望，麥向新生」創意繪本，是全校師生共同創作，也感謝二林鎮農會、玄武慈善會及豐溢企業股份有限公司贊助印製，讓學生創作與地方產業可以充分結合，推廣二林蕎麥，讓所有鄉親可以一起認識彰化，走讀二林。

(中時 )