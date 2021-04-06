國健署4日表示，新手爸媽在迎接家庭新成員，擔負起照顧寶寶的責任時，可能會遇到許多問題，為解答新手父母的疑惑，國健署設置免付費孕產婦關懷諮詢專線0800-870-870，由專業人員親切解答民眾疑問。

國健署說，依專線統計109年共有1萬9,131通服務，哺乳媽咪最關心的問題「奶水不足要怎麼辦?如何追奶？」、「乳房硬塊該怎麼處理?」，國民健康署也提供小撇步給民眾參考。

民眾常好奇，寶寶吸多少媽媽就能產出多少奶？國健署表示，哺乳媽媽最常有的奶水不足問題，事實上幾乎每個媽媽的奶水都能滿足寶寶的需求，奶水的產生原理，就是寶寶吸多少，媽媽就產生多少，當寶寶吸吮媽媽的乳房時，就會傳遞信息到媽媽的大腦裡，產生荷爾蒙的變化，讓乳房產生寶寶需要的奶水。

國健署解釋，寶寶吸吮得多，媽媽的奶水產生就多；寶寶吸吮得少，媽媽的奶水就少。還有一個影響媽媽奶水分泌的重要因素，就是媽媽的心情。當媽媽的心情是放鬆、舒服、對自己的奶水很有信心時，只要她想到寶寶，聽到寶寶的哭聲，奶水就容易流出來。

國健署也說，倡導「早早餵、正確餵、隨時餵」，如果寶寶因故和媽媽分開的時候，媽媽一定要兩三個小時就將奶水擠出來刺激乳房，乳房才會持續分泌奶水，但有些媽媽無法讓寶寶吸吮且沒有將奶水移出會造成乳房腫脹，如果發生持續性乳房腫脹，此時沒有將奶水移出，乳腺管一旦阻塞就會產生硬塊，甚至造成乳腺炎。

國健署說，解決奶水不足及預防乳房腫脹及硬塊等問題之不二法門，就是要早早餵（盡早開始哺餵母乳親餵）、正確餵（寶寶和媽媽以正確方式讓寶寶喝到足夠奶水），隨時餵（依寶寶需求想吃就吃，想餵就餵）。

(工商 )