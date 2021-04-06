澎湖地區旅遊旺季隨著花火節來臨，澎湖離島海上旅遊即將揭開序幕。航港局4日表示，由於船舶進出馬公港商港水域時間集中，為維護船舶航行安全，日前偕同臺灣港務股份有限公司舉辦「澎湖國內商港馬公碼頭區水域船舶航行緩輪慢行宣導會」，針對馬公商港水域使用者，進行港區航行秩序安全宣導。

航港局解釋，每年四月到九月是馬公港船舶進出最頻繁的季節，尤其集中在早上出港及下午進港兩時段，加上近年花火節夜間煙火結束後船隻集中在傍晚九點半返航，造成港區航行秩序擁擠。

航港局說，本次宣導會邀請澎湖縣公共車船管理處、澎湖縣渡船遊艇公會及各航商代表等單位，進行航安觀念宣導，避免因船速過快無法及時反應避讓導致海事案件發生，同時也減少船跡波對其他船舶造成不良影響。

航港局提到，會中出席的各航商代表支持港內緩輪慢行，也表示將再責成所屬船隊船長對港區內航安觀念的重視，也希望行政機關持續宣導各船隻在進出港時開啟AIS及無線電16頻道守聽的習慣，以利海上航行秩序的良好溝通及協調。

(工商 )