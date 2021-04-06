彰化縣1名61歲許姓男子因缺錢花用，向友人劉女誆稱要幫父、母親辦理後事，劉女不疑有他一共借款10萬給許男，但事後追討卻發現許男父母親早已死亡，氣得她向警局報案提告，彰化地院審結認為，許男明知生父生母早在2002年、2008年即死亡，竟基於詐騙取財之犯意，騙取錢財，訊後依詐欺取財罪、處許男有期徒刑4月，得易科罰金。

判決書指出，許男因為缺錢花用，在2018年11月期間，到劉女住處佯稱要幫生母辦理後事，致劉女陷於錯誤，交付6萬元給許男，2019年初，許男又向劉表示父親住院後過世，需要醫藥費等款項，劉女心軟又借了4萬給許男。

判決書指，後來劉女向許男催討借款，許男在2019月7月9日簽發一張面額10萬元的本票給劉女，後來劉女遲遲討不到欠款，一查才發現許男的生父母竟然已經過世多年，許男也遲遲未依約定償還欠款，才驚覺上當受騙，向轄區分局報案提告。

法院審酌，許男明知生父母子早已過世多年，竟虛構事由向被害人誆稱辦理喪事，利用被害人之同情心詐得金錢實屬不該，考量齊坦承犯行，但犯後態度不算良好，未賠償被害人全部損失等2次詐欺取財罪，定應執行4月有期徒刑。

(中時 )