永豐餘與東元兩大家族企業，近期都面臨改朝換代時間點，卻出現截然不同狀況，永豐餘何家全面退出經營，東元則上演父子爭權戲碼，令人莞爾，財信傳媒董事長謝金河直說，兩家人形成強烈對比，何家退出經營則與何壽川遭收押有關。

謝金河於個人臉書上進行分析，他認為東元集團父子爭權，孰是孰非暫不評論，但永豐餘何家選擇全面退出，交由專業經理人打理，作法耳目一新，「在餐桌上，很多人都不看好何家的未來，只有我的看法和大家不一樣。」

謝金河認為，何家會選擇退出經營，與過去永豐金弊案，何壽川遭收押有關，「當時的弊案給予何家重擊，整個家族也陷入愁雲慘霧中，但何家沒有灰心喪志，他們把經營交給專業經理人，反而讓整個集團走出開濶的世界。」

謝金河表示，從弊案發生後，永豐餘集團反而出現驚人蛻變，尤其去年税後淨利52.09億元，EPS3.14元，毛利率拉升至22.35%，旗下乳膠廠申豐也繳出好成績，這與何壽川的轉念有絕對關係。

永豐餘集團放手經理人專業經營的做法，讓謝金河給予好評，「他們把經營權交給專業經理人，反而讓整個集團走出開濶的世界，這次大放手，可能是永豐餘集團何家大展雄圖的開始，這樣的胸襟，對照搶經營權翻臉的企業集團，形成強烈對比。」

(中時新聞網)