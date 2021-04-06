大亞電線電纜今年元月台灣漆包線市占率從去年底26％攀升至30％，2021年營運目標合併營收衝破200億元，獲利突破10億元，全年漆包線市佔率超越三成且成為台灣最賺錢的漆包線企業，目前台電標案在手訂單達30億元，未來2、3年交貨。

大亞集團董事長沈尚弘表示，大亞本業不太看營業額，主因營業額受國際銅價影響，去年爆發新冠肺炎疫情後，銅價一定跌到4,500美元，今年開春銅價回升至近9,000美元，今年營業額一定比去年高。大亞過去獲利在4.7～5億元，希望今年獲利希望突破10億元，兩位數成長，改寫大亞創立66年的新高，這對大亞是很重要的一步。

沈尚弘指出，大亞集團從電力線纜出發，為再生能源轉型鋪路，涵蓋能源產生、傳輸、儲能及管理。大亞集團成電力線纜本業、固定收益平台及新創事業三大部分，其中電力線纜本業今年會比去年成長，大亞在台灣漆包線市佔率居冠，今年目標希望是台灣最賺錢的漆包線企業。大亞開發電動車用漆包線，供應電動車馬達廠富田所需的電動車用漆包線，進而投資富田。

沈尚弘表示，大亞固定收益平台是結合太陽能電廠，大亞集團太陽能電廠併聯發電量40MW，獲利6千萬元，今年太陽能併聯發電量120MW，獲利可再新增1億元而達1.6億元。大亞集團上週併購大同旗下志光能源太陽能電廠，第一期發電量85MW，預計2022年第二季掛錶併聯發電，第一期發電量35MW，希望2022年底掛錶併聯發電，總發電量可達240MW，增添獲利。

大亞集團近年投入新創事業超過20億元，沈尚弘表示，大亞集團旗下大亞創投投資保瑞及穎威等公司，新創事業涵蓋醫療、生技、半導體、AI、科技及網際網路等行業，透過併購執行力，會有跳躍式成長。

(工商 )