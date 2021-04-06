是德今(6)日宣布，旗下5G平台獲聯發科(2454)選用，以建構基於3GPP第16版標準的5G連結，並驗證了3GPP技術增強和改進(TEI)工作項目中的頻率範圍1(FR 1)和範圍2(FR 2)的載波聚合以及NR-NR雙連結等特性。

是德指出，在全球標準組織3GPP的Rel-16標準定案後不久，和聯發科就開始合作，共同進行實體層互通性開發測試，聯發科結合使用其最新的M80 5G數據機，和是德5G協定研發工具套件，來建構符合Rel-16規範的5G鏈路，並提供多項增強功能，包括更大的覆蓋範圍、容量、更高的行動性和可靠性、更低的延遲，並改善5G NR部署的功率效率。

是德無線測試事業群副總裁暨總經理Cao Peng表示，本次聯發科強強相聯，共同增進3GPP Release 16的成熟度，是德得以利用5G 測試解決方案，來支援不斷擴大的生態系統，以便針對3GPP和行動通訊業者制定的規格，進行相符性驗證。

聯發科使用是德整合式5G測試解決方案，來驗證其最新的M80 5G數據機，此新型數據機將毫米波和sub 6GHz 5G技術整合入單一晶片中，以支援超高速的資料速度。

3GPP Rel-16增強了多項Rel-15功能，例如動態頻譜共享、多輸入多輸出和載波聚合，以改善覆蓋範圍、容量、延遲、功耗、移動性和可靠性。 Rel-16還利用免許可頻譜、衛星通訊、基於下行鏈路的定位，以及接取與回程整合網路，來協助不同產業實現智慧城市、工業物聯網和自動駕駛汽車的願景。

聯發科亦使用是德科技5G協定符合性測試工具套件，來驗證M80 5G數據機的協定信令效能。該工具套件提供業界最完整的5G協定符合性測試用例且獲得GCF與PTCRB等北美營運商所引領的認證組織的認可。

(時報資訊)