日本財務大臣麻生太郎周二表示，只要國際貨幣基金(IMF)和世界銀行能再對貧窮國家提供資金時增加透明度，日本則將同意新分配的特別提款權(SDR；special drawing rights)。

麻生在內閣會議後對記者表示，如果SDR的擴張是用在支付對中國的債務，那就毫無意義了；麻生的言論，再次暗批中國對窮國的放款行為。

日本支持將國際貨幣基金的儲備增加6500億美元。

在七個富國和G20國家財長虛擬會議本周開會前夕，麻生財長對美國財長葉倫(Janet Yellen)呼籲全球一個最低企業稅的導入表示歡迎，該提案為美國總統拜登(Joe Biden)兩兆美元基礎建設支出計畫的一關鍵基石，提議將美企業稅提高到28%，並減少海外獲利相關的抵減。

麻生表示，這是朝向國際稅務的全球解決方案的一步；麻生並強調日本一直呼籲其他國家，不要在企業稅上，競相競賽和刪減稅率。

拜登的計畫為提出21%全球最低企業稅率，並對不實施最低稅率國家取消所得稅的減免。拜登行政團隊指出，該計畫將阻止海外獲利和就業的轉移。

(時報資訊)