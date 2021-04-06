國民黨台北市議員羅智強今在臉書發文指出，「某電視台」被要求在談蔡英文總統論文一事時要自我節制，但其實該電視台受掌權者指示，下令封殺他已經半年。羅智強感嘆，許多新聞圈的好朋友對他悲嘆，台灣好不容易掙來的新聞自由，竟淪落至如斯境地。

羅智強今（6日）在臉書發文表示，多年來自己一直是個討人厭的政治預言師，他預言了蔡英文必關中天，也預言了中天被關，意謂新聞寒蟬時代的來臨；而可悲的，也真如他所預言，執政者的黑手已赤裸裸伸進新聞台，「某電視台」不僅被要求在談「蔡英文論文門」時要「自我節制」，事實上其受掌權者指示，下令封殺他已經半年。羅智強並未點出「某電視台」是哪一家電視台。

羅智強感嘆，中天關後，台灣的新聞環境已如凜冬之至，這麼多年來，許多新聞圈的好朋友對他悲嘆，台灣好不容易掙來的新聞自由，竟淪落至如斯境地；他直言，蔡政府要新聞台「自我節制」，其潛台詞其實是「我沒關你，已經很節制了」。羅智強說，回想起自己在當總統府副秘書長的時候，不要說不可能對新聞台指三道四，要求自我節制，這樣的念頭、如此囂張的姿態，根本不可能存在他的大腦裡1秒鐘，「因為那是民主的ABC」。

最後，羅智強強調，自己不怪新聞台的自我節制，反而對現在新聞台被執政者打壓的困難，深感同情，該痛恨的是一黨獨大的囂張跋扈。

大批網友也在其po文底下留言表示，「封殺強哥就代表他們害怕強哥，民進黨可以封殺強哥上電視，但封殺不了強哥上街頭」、「越凖越被封厭，政治這條路看透了會覺得噁心」、「人不能夠一手遮天，人為惡必遭天譴」、「台灣已經是獨裁專制國家了」。

(中時新聞網)