員警救下胡女送醫。（竹北分局提供／羅浚濱新竹傳真）

竹北警分局竹北派出所5日晚上7時許，接獲民眾報案稱有名女子坐於大樓8樓頂露台女兒牆，意圖跳樓自殺，警方十萬火急趕至現場，發現該名年44歲胡姓女子，雙腳已騰空懸掛牆外。

員警趕緊通知救護人員至現場，就在員警勸胡女冷靜時，但胡女已失去理性，哭著一躍而下，員警機警上前拉住胡女雙手成功救下，在員警及住戶不斷安撫情緒後，由警方協助就醫，成功阻止一場憾事發生。

據了解，胡女因感情及經濟壓力下，才會有意圖輕生舉動，所幸員警迅速到場成功援救，並通知家屬到場及協助送醫。

竹北警分局呼籲民眾要珍惜生命，若發現周遭親友有想不開情緒，除可撥打110報案專線電話外，亦可撥打諮詢的安心專線1925、生命線1995，循正常管道紓壓或尋求協助，避免憾事發生。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )