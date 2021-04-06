線上博奕公司「奕智博數位娛樂開發公司」，自2019年6月起，在內湖設立3間公司，提供大陸人士線上玩彩票、百家樂、體育博弈等各式賭博遊戲。士林地檢署去年1月中執行搜索，查扣電腦設備以及現金119萬多元，利用數位鑑識技術，查出在逃的莊男在台營利、供給賭博場所，依法起訴曾女等35人，另外擔任工程師等39人因認罪，獲緩起訴處分。

奕智博公司爭議不斷，另涉及非法洗錢一年高達2600元，檢警查出該集團在內湖科學園區，設立傑利、唐晶、駿達3間公司，招募員工80人，以電話行銷方式，向大陸民眾推銷加入會員，進行線上賭博。

奕智博賭博集團莊姓負責人現正通緝中。檢方表示，博弈網站選擇來台，多因大陸法令對於賭博罪處罰較重，台灣僅3年以下，加上台灣軟體業發達，工程師薪資低、技術好，在台設立客服、網頁遊戲設計部門，架設網頁如完美棋牌、黃金城、白金會、大滿貫、大爆漿等賭博網站，成本、風險均低於大陸。

曾姓女經理受雇3年多，她辯稱賭客均來自大陸，台灣地區的IP無法登入，所有金流也都在境外，類似「代工業」，公司人員均為客服、人資、財務、工程以及行銷部門，未參與賭博業務，不過，檢察官從公司內查扣119萬餘元的現金，資金是從事賭博業務的不法所得，用於支付薪水、租金等週轉之用，予以查扣。

檢察官依查扣電腦中數位鑑識資料，查知賭博網頁相關資料，認定曾等人知道賭客經由加入會員後，可進行下注簽賭，員工可抽取2％的佣金，並由工程師提供程式，累積輸贏記錄，認定在台經營賭博網站，依法起訴曾女等35人，其他39人中部分是工程師，因知情且認罪，給予緩起訴，並依薪水高低，諭令3萬到10萬不等的緩起訴處分金，還有6人，包括櫃檯小姐因不清楚公司經營賭博網站，均獲不起訴。

(中時 )