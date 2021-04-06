經濟部工業局為協助模具產業「數位轉型」及導入「智慧製造」，攜手金屬中心推動「模具產業導入智慧製造推動計畫」，透過金屬中心關鍵技術及「台灣智慧模具雲」相關服務，協助模具生產過程注入數位化科技應用，朝向「製造智慧化、管理數位化及產品高值化」三大目標發展，以加速模具產業升級轉型。

工業局指出，模具是工業之母，相關應用處處可見，舉凡民生用的紅龜粿、塑膠射出衛浴用品；工業用的螺絲螺帽、大型汽車鈑金等，都可以看見模具技術能量的展現。有了優質的模具，再搭配精湛的製程技術，就可充分突顯產品的商業競爭力，但是隨著電子業、3C、汽車等產業的產品週期越來越短，許多產品廠對零件外包商交貨時間的要求也越來越嚴苛，再加上全球智慧製造及數位轉型的這波浪潮，我國模具業正面臨產業升級與數位轉型的威脅與挑戰。

考量企業自主投入智慧製造及數位化系統成本偏高，「台灣智慧模具雲」設置「模具開發資料庫」與「材料資料庫」，可提供模具雲會員之模具快速資料庫搜尋及企業模具相關研究紀錄的線上管理。同時，也可透過科技化與數位化的模具開發知識引導，大幅提高模具的開發效率。以金屬中心輔導某軸承大廠開發新模具為例，運用「材料資料庫」之鋼材資訊，進行軸承開發的金屬成形模擬分析，預先了解模具虛擬試模情形，協助該公司試模次數從5~6次降到2~3次，每年可減少模具開發成本約新台幣150~200萬元。此外，金屬中心輔導基永公司開發廚具零組件產線時，參考「模具開發資料庫」所引伸模具資料輔助設計，使得模具開發時程大幅降低約35％，廚具生產線也因此提前約2個月開始量產，額外增加營業收入新台幣1,100萬元以上。透過智慧模具雲相關功能應用，累積珍貴的模具開發與材料資訊，逐步為國內模具數位製造能量奠定良好基礎。

在協助國內模具業深化與傳承技術的同時，金屬中心也致力於思考如何提升國內模具產業廠商的能見度。台灣智慧模具雲設有「媒合平台」，透過電腦輔助篩選或由金屬中心推薦等方式，協助國內外客戶快速找到國內合適的模具廠，進而獲得國際大廠訂單的機會。以日本電動車零組件模具開發與代工案為例，今年2月，日本某公司為尋求國內廠商合作電動車零組件代工，金屬中心依據日方提出需求，透過媒合平台成功促成在台成立45年、且為國內外客戶開發多達5,000多套模具的老字號沖壓模具廠禾新公司與日方合作，預估可增加公司營收每年至少新台幣2,000萬元。

「台灣智慧模具雲」平台未來將持續依產業的需求，進行模具雲功能優化與擴充，提供業者從模具設計開發、產品生產到推廣銷售之數位轉型與產業服務，成為產業轉型升級的堅強後盾。歡迎尚未成為本平台會員的射出、沖壓、鑄造、鍛造、機械加工、表面處理、材料等模具相關領域廠商或有新產品開發需求的業者，一同免費加入會員。

(工商 )