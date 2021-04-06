梁靜茹去年12月在台北小巨蛋「202020當我們談論愛情」世界巡迴演唱會圓滿落幕後，粉絲頻發問：「什麼時候能來高雄？」今主辦單位超級圓頂開心宣佈，粉絲和社群小編敲碗成功，梁靜茹將於6月12日首度在高雄巨蛋唱，她為此還專程前去「考察」。

梁靜茹開過5次大型巡演、唱了上百場演唱會，對於第1次征戰高雄，覺得很新鮮、也格外重視，她日前先行到高雄巨蛋，站在1樓場館的中央，想像舞台搭起後的壯觀，馬上感受到：「這裡是不是會更靠近觀眾？太好了！」她也走入2樓、3樓的觀眾席，在不同座位上試坐感受各種不同視角，突然笑說：「我都沒現場看過自己的演唱會！」

梁靜茹說，已經不記得多久沒來高雄了：「很多很多年前專輯宣傳有來辦過簽唱會、上電台，上一張專輯沒有來，很想念這裡的熱情。」多年沒來，高雄很多地方不一樣了，她在IG發了在光榮碼頭的照片，背景是高雄流行音樂中心，流線造型的建築令她印象深刻：「這就是以前沒有的啊！」

她也在愚人節，在社群和粉絲玩遊戲，po了4張照片讓大家猜猜其中含義，很快就有聰明的網友猜出是「高（糕）雄（熊）巨（苣）蛋」，為了拍這幾張錯位照片，她和工作人員吃盡苦頭，例如一張她靠著蛋的照片，她必須hold住核心往後躺，讓趴在地上的攝影師捕捉最正確的角度，拍到她差點尖叫：「腹肌都出來了！」

梁靜茹去年底兩場在台北小巨蛋的演出叫好叫座，但因為疫情關係，無法赴海外巡演，對於其他城市歌迷的呼喚，她覺得可惜，陸續釋出〈勇氣〉、〈秋天別來〉2首演唱會Live版MV，讓大家解饞。此外，她也將於明天（4/7）中午釋出〈完整的我〉Live版MV。「202020 當我們談論愛情 – 梁靜茹世界巡迴演唱會 – 高雄站」門票於4 月18日早上11：28 在KKTIX網站開賣。

梁靜茹將於6月12日首度登上高雄巨蛋開唱。（服裝提供：pennyblack）（超級圓頂提供）

梁靜茹將於6月12日首度登上高雄巨蛋開唱。（服裝提供：pennyblack）（超級圓頂提供）

(中時 )