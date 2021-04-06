蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）在接受媒體訪問時，透露些許有關「Apple Car」自動駕駛車的線索。

此前媒體報導，蘋果已經重啟自行開發自動駕駛車的協商。

庫克在周一發布的一個Podcast訪談中表示，自動駕駛本身是一項核心技術，就很多方面來說，無人駕駛車就是一部機器人，在這方面可以做的事情很多，之後大家會知道蘋果做了什麼。

庫克表示：「我們內部調查許多事，其中有很多從未問世，但我並不是說那一個不會」。

但被問及蘋果是否正在自行打造自動車，或是在開發車用技術時，庫克並未直接回答，僅表示蘋果喜歡「整合硬體、軟體與服務」，並找出它們的交集點，「因為我們認為這就是神奇之所在，這就是我們喜歡做的事情，而我們喜歡擁有相關的主要技術」。

業界長期以來普遍預期蘋果將進軍汽車市場，若不是自行打造「Apple Car」，就是專攻並銷售自動駕駛技術。蘋果也已經採取許多行動展現這樣的意圖。蘋果在2019年收購自動駕駛車新創公司Drive.ai。

此前外媒報導，蘋果即將與現代-起亞集團達成協議，在喬治亞州的起亞組裝廠生產蘋果品牌的自動駕駛車。不過，現代與起亞後來否認將與蘋果攜手打造「Apple Car」。

蘋果若推出自動駕駛車，將直接挑戰特斯拉。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）去年曾表示，他曾經想把特斯拉賣給蘋果，但庫克拒絕就這項交易展開協商。

庫克在Podcast訪談中表示：「我從未與馬斯克交談過，儘管我非常欽佩與尊敬他所建立的公司」，「我認為特斯拉的成就令人難以置信，不僅在電動車領域建立了領導地位，且如此長期地保持其領導地位，我非常欣賞他們。」

此外，庫克表示，雖然他現在仍然感覺很好，但10年是一段很長的時間，10年後他未必仍待在蘋果公司，但他也拒絕就接班人計畫發表評論。

(時報資訊)