頭份警分局在全市39個臨時供水站都設置臨時巡邏箱，加強巡邏維護供水站安全。（謝明俊攝）

頭份市許多大賣場都在門口排出大瓶礦泉水待售。（謝明俊攝）

頭份市實施停水首日，由於多數市民已提前儲水因應，所以自來水處所設置的39個臨時供水站未見排隊人潮，但義民廟前老麵店女老闆仍然抱怨為何不只停1天就好，洗衣店女店東無奈交件時間勢將延遲，頭份警分局為防發生搶水紛爭，特別在所有供水站都設置臨時巡邏箱，加強巡邏，但因供水站數量太多，擔心警力負荷不來。

為因限水措施，自來水處第3區第1波規畫臨時供水站，在頭份市原本只規畫了25處，後經市公所及多名里長反映下，最後增設至39個供水站，6日一早，自來水處就派員抽驗各供水站水塔內水質狀況，並查看有無缺水，適時通知水車前來補充，結果尚未發現有民眾前來排隊，水處人員研判應是民眾事前已儲好備用水，所以才未出現人潮。

水處設置的臨時供水站，每站都準備2座1噸的水塔供水，市公所在召集各單位進行工作協調時，特別請頭份警分局加強維護供水站安全，分局指示停水區域內的3個派出所，在39個供水站設置臨時巡邏箱，加強巡邏，防範水塔遭破壞或是被竊，警方並強調，如果發生民眾取水糾紛時，警方也會立即趕往處理。

停水首日，雖然未出現取水排隊人龍，但頭份市內許多商家、大賣場，都在門口排出大瓶礦泉水，供民眾購買。位在信東街的一家淨水器公司人員也表示，從停水消息公布後，公司營業額確實增加不少，多半是公司行號、廠商前來訂購裝置在公司、工廠內供員工上班使用。

針對停水，頭份義民廟前老麵攤女老闆忍不住抱怨，停1天對民眾生活或是商家做生意影響較小，頭份市民一直呼籲停1天就好，但自來水公司還是堅持要停2天，根本就不在乎基層老百姓的聲音。另一家洗衣店女店東則表示，這段時間剛好面臨換季，許多民眾將冬天厚衣送洗準備收存起來，加上停水影響，所以送洗衣物增加許多，為怕客人跑掉，所以店方都先收件，但要請客人包涵，交貨時間勢必會因停水而延遲，也增添店家工作負荷。

(中時 )