以往臨近東海大學的東大溪，隨著商圈密集而漸受汙染，成為民眾避而遠之、學生掩鼻快步通過的河川，在市府打造下將重現新風貌。（盧金足攝）

以往臨近東海大學的東大溪，隨著商圈密集而漸受汙染，成為民眾避而遠之、學生掩鼻快步通過的河川，台中市府自去年2月20日起，與東海大學進行「東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程」，確保防洪安全下建置礫間淨化設施，打造河川成為親水、親綠、具教育意義的環境。

市長盧秀燕6日表示，推動夜市免費裝設油脂截留器，請東海大學生設計商家認證標章，民眾購物辨識商家是否設有油脂截留器，全民參與東大溪守護工程。

盧秀燕說，東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程有兩項重大意義，分別是傾聽民意、改善環境；過去城鄉發展不均，位於西屯區與龍井區交界的東海大學生活商圈因無完善的都市計畫，導致在地民眾飽受火化場空汙與商圈廢水困擾。

為此，市府投入2億多元預算汰舊換新東海殯儀館火化場設備、水利局也投入3億元預算，與東海大學協力整治東大溪。

東大溪環境改善過程中，市府積極傾聽民眾心聲，從工程開始前即舉辦多場公聽會，充分與在地民眾、東海大學師生與學生會代表溝通，民眾了解環境改善工程的目的與意義。

盧秀燕說，市府在施工期間傾聽師生建議，以特殊工法大幅降低噪音、期中期末考期間則配合停止施工，深獲肯定；不僅整治水環境，依民眾建議將東海夜市出口兩側閒置綠地，規畫為友善步道及具綠蔭的機車停車格，改善交通問題。

水利局長范世億強調，東大溪曾面臨河道崩塌、違建及土地占用等問題，經市府向中央爭取預算，與東海大學進行「東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程」，整治東大溪進行環境復育，也一併將鄰近區域納入規畫改善，打造親水的綠環境。

市府在防洪前提下建置礫間淨化設施截流上游廢汙水，並分別在不同河段規畫生態景觀散步段、河川自淨教學段、歷史水圳文化段、環境教育水圳段；此外，工程也利用大肚山地形進行微電力發電與全重力輸水，輸水部分每天可節省約537度用電，全年能節省58萬元電費。

范世億指出，東大溪施工進度至上個月為止已達77％，比預定進度66％超前11％，邀集學生、非營利組織舉辦「走‧淨東大溪」、「動手做做咱ㄝ溪」、「相思林復育」、「溪遊記」、「穿山甲手工皂製作體驗」等多場活動；其中穿山甲手工皂製作體驗由東海大學師生，透過化學課程將廢污油製成手工皂，進行廢物再利用。

除了工程，改善計畫也建置東大溪水文化暨環境教育館、礫間淨化觀察窗、互動電子看板IOT物聯網監測成果展示等環境教育設施，藉由透明公開的資訊與河川故事，提高民眾守護河川意願。

推動夜市免費裝設油脂截留器，並請東海大學生設計商家認證標章，讓民眾購物時能辨識商家是否設有油脂截留器，邀請全民參與東大溪守護工程。

(中時 )