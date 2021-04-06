余苑綺去年才二度抗直腸癌成功，未料她在農曆年前發現癌症復發，肺部跟淋巴有新腫瘤，讓原本有意回歸演藝圈的余苑綺，不得不放下工作、專心治療，以正能量積極對抗病魔的她，昨（5日）則在臉書感性寫下：「喜樂的心就是良藥」。

37歲余苑綺雖然癌症復發，為母則強的余苑綺為了一對子女，仍打起精神接受治療，她也不忘在臉書更新近況，余苑綺昨下午發文宣傳洗髮精時，她噴母愛抱著女兒入鏡，而余苑綺也正能量吐心聲：「面對再次的復發，我一樣是相信，喜樂的心就是良藥」，堅強模樣讓人心疼。

余苑綺日前曾透露痛苦的化療過程：「這次化療雖然只打了一種藥，還是吐得很慘」，不過她為了3歲女兒「樂樂」和1歲多的兒子，余苑綺展現意志力抗癌，同時，余苑綺也不忘利用治療空檔，在上月底和老公帶著子女到宜蘭出遊享受天倫樂，在余苑綺上傳的全家福中，她的氣色紅潤、開心地對著鏡頭比YA，也讓關心余苑綺的網友都放心不少。

余苑綺在2014年發現罹患直腸癌，她以正能量面對「一直都覺得我會好」，經過12次化療，終於戰勝病魔，未料余苑綺2019年生下兒子後，她直腸癌復發，癌細胞從淋巴擴散至肝、肺，不過余苑綺為母則強，為了一對子女積極接受治療，並在去年康復，余苑綺本以為抗癌成功，未料又復發，余苑綺現在專心接受治療，工作暫緩、專心調養身體。

(中時新聞網)