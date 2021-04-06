經濟部統計處6日公布最新統計，受惠IT、電視面板需求熱絡，2020年面板產業產值結束連續2年負成長。
統計處表示，面板產業因紅色供應鏈崛起，讓面板產業供過於求，加上貿易戰衝擊，讓面板業產值創14年新低，不過去年受疫情影響，帶動居家辦公、遠距教學等需求強勁，致IT面板生產上揚，加上宅經濟發酵，電視品牌廠積極拉貨，以及業者擴增高階產品產能，致下半年面板產值轉呈年增11.2％，增幅創下2013年以來同期最高，綜計2020年面板產業產值逆勢成長0.3％，結束連續2年負成長。
(工商 )
經濟部統計處6日公布最新統計，受惠IT、電視面板需求熱絡，2020年面板產業產值結束連續2年負成長。
統計處表示，面板產業因紅色供應鏈崛起，讓面板產業供過於求，加上貿易戰衝擊，讓面板業產值創14年新低，不過去年受疫情影響，帶動居家辦公、遠距教學等需求強勁，致IT面板生產上揚，加上宅經濟發酵，電視品牌廠積極拉貨，以及業者擴增高階產品產能，致下半年面板產值轉呈年增11.2％，增幅創下2013年以來同期最高，綜計2020年面板產業產值逆勢成長0.3％，結束連續2年負成長。
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