都是缺料害的？群電（6412）3月營收為35.38億元，月增25.3％，年增28.4％，續創同期歷史新高，距離1月所創下的單月營收歷史新高36.2億元只差一點點，群電第一季營收為99.82億元，年增48.8％，單季營收創歷史次高。隨著零組件料況已經成為營運能否成長的關鍵，群電表示，第二季原物料供需缺口比第一季大，目前每天都在積極追料，期望與客戶及供應商合作一起克服缺料問題，滿足更多市場需求。

群電表示，第一季是傳統淡季，不過筆電電源需求十分強勁，其中Type-C及電競筆電電源的成長動能最為可觀，營收年成長均大幅超越5成，客戶新世代遊戲機於去年11月開賣後，也帶動群電遊戲機電源營收較去年同期呈現倍數成長，群電預期第二季之後，智慧家庭及伺服器電源需求可望逐步升溫，尤其是下半年的成長動能將更為多元。

近期很多投資人擔心筆電需求會隨著疫情改善而下滑，群電表示不擔心，隨著雲端科技的進步，工作及教育的場所本不必侷限於公司或教室，疫情的發生只是加速遠距趨勢發展的速度，根據IEK預估，到2025年，全球企業約40%員工將在家工作，且e-Learning市場將達到3,000億美元規模，而筆電的機動性優於桌機，教育及商務功能性又優於手機及平板，都讓群電樂觀期待，未來3～4年筆電市場仍有機會持續擴大。

不過群電也坦承，相對於終端需求，今年最大的挑戰來自於供應鏈的缺料問題，群電第一季缺料問題尚不嚴重，但是目前供應鏈料況問題持續難解，預期第二季原物料供需缺口將較第一季擴大，目前公司每天都在積極追料中，期望透過與客戶及供應商的密切合作，一起克服缺料問題，滿足更多市場需求。

(工商 )