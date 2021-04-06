美國德州上周末發生滅門慘案，孟加拉裔兄弟法漢（Farhan Towhid）及坦維爾（Tanvir Towhid）開槍殺了4名家庭成員後自殺，一家六口全部喪命。

美國德州上周末發生一起慘絕人寰的滅門慘案，一對孟加拉裔兄弟開槍殺了4名家庭成員後自殺，一家六口全部喪命。

綜合美國福斯新聞達拉斯地方台KDFW、哥倫比亞廣播公司（CBS）達拉斯地方台DFW報導，德州艾倫（Allen）上周末發生孟加拉裔一家六口遭滅門的慘案，艾倫警方接獲這戶人家的友人通報，於當地時間5日凌晨1時前往查看，赫然在房子裡發現6具遺體，身上有槍傷，死者包含54歲的父親托惠杜爾（Towhidul Islam）、56歲母親伊倫（Iren Islam）、77歲祖母阿爾塔芬（Altafun Nessa）、19歲龍鳳胎兒子法漢（Farhan Towhid）及女兒法璸（Farbin Towhid），以及21歲大兒子坦維爾（Tanvir Towhid）。

警方指出這是一起謀殺後自殺的案件，艾倫警長費第（Jon Felty）表示，兩兄弟達成自殺協議，並且決定帶走全家人，根據遺體狀況，他們推斷犯案時間為3日。警方指出，友人在社群媒體Instagram上發現法漢的貼文不尋常，擔心他的狀況，因此請警方前去查看。

美國德州上周末發生滅門慘案，孟加拉裔兄弟法漢（Farhan Towhid）及坦維爾（Tanvir Towhid）開槍殺了4名家庭成員後自殺，一家六口全部喪命。

法漢在IG貼文中宣告殺了家人及自己，提及從9年級開始罹患憂鬱症。他指出今年2月同樣罹患憂鬱症的哥哥坦維爾提議，如果一年內無法解決所有事，將自我了斷並且殺了全家。

貼文還詳細說明計畫內容，一共用2把槍，兄弟倆一人一把，法漢對妹妹法璸及祖母下手，坦維爾負責爸媽，之後兩人共赴黃泉。

貼文更交代帶走全家人的原因，如果只有自己走，「他們會非常痛苦」，「他們的餘生都將感到痛苦、絕望…，我可以幫他們一把，一起帶走他們」，「我愛我的家人，我真心愛他們，這也是為什麼我決定殺掉他們。」

警方指出先前完全沒有預兆顯示這家人會發生悲劇。

這戶人家的友人阿山（Shawn Ahsan）表示，得知消息時有20至30分鐘幾乎無法呼吸，指出和托惠杜爾一家很親，會一起吃晚餐，只知道他們的孩子心情不好，朋友們聽到消息後都心碎了。

行兇的法漢及坦維爾曾就讀德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin），學校5日也發布聲明表達遺憾，雙胞胎女兒法璸則拿到紐約大學（New York University）的全額獎學金。

據了解，77歲祖母阿爾塔芬原訂5月就要返回孟加拉。

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