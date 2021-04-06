台鐵太魯閣號出軌意外，網紅「韓德凱文森」吳享宸也搭上這班列車，不幸罹難。（摘自吳享宸臉書／陳彩玲基隆傳真）

台鐵太魯閣號出軌意外，網紅「韓德凱文森」吳享宸也搭上這班列車，不幸罹難，他的哥哥和弟弟今天帶著衣物到殯儀館給修復師，76行者遺體修復團隊也承諾會讓吳帥氣離開。

吳享宸哥哥表示，目前只知道弟弟受邀到台東做活動推廣，遇到這個事故很心疼，他說，弟弟個性多變，外人看來是活潑、陽光，在家裡比較溫順、乖巧，為讓弟弟能回到完整面容，目前由76行者的老師進行遺體修復，昨天有去到弟弟的住處，挑選了他平常比較常穿，也比較喜歡的衣物，偏向活潑的形象，希望他能開心的和家人一起回高雄，去到另一個美好的世界。

網紅吳享宸家人帶著他的衣物到殯儀館給修復師。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

網紅吳享宸家人帶著他的衣物到殯儀館給修復師。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

吳享宸哥哥進一步說，謝謝廣大的粉絲們的支持跟和關注，家人設立了一個「心想事宸～韓德凱文森」粉絲專頁，喜歡他的粉絲可以在上面留言追思，一起分享弟弟的照片，後續事宜也會在上頭公布，並統一做回覆。

76行者遺體修復團隊發言人王薇君指出，今天吳享宸的家人拿了屬於他風格的衣服，並不是一般的壽服，修復師已經先收好，等到遺體修復完，會幫吳享宸穿上，讓他帥帥的離開，盡量讓吳能像以前一樣陽光，團隊一定會盡全力。

王薇君進一步說，其實吳享宸的家人也非常感謝，這一次不管是檢警、救難人員，以及在這裡的市民代表們，大家都非常辛苦，真的很感謝。

(中時 )