2021.04.07▲大甲高中校長蕭建華（左）表示，綠色化學創意競賽競爭激烈，獲得金牌實屬不易。（陳淑娥攝）

台中市大甲高中高二學生紀庭芯、洪宇宸參加「綠色化學創意競賽」，從去年暑假即苦蹲實驗室研究，甚至把握賽前寶貴時間在大年初三便開工，以「微『酵』行動」作品獲評審青睞，打敗全台200支隊伍勇奪金牌。自該競賽舉辦以來，甲中每屆都摘金，今年已是第4面，學校師生與有榮焉。

紀庭芯表示，高一因選讀｢動手動腦學化學｣課而愛上化學，並參加自然科學研究社深化對科學興趣，高二選修｢探索化學｣課程，接觸較高階化學領域並學習感測器的使用，便與社員洪宇宸組隊參加教育部主辦「綠色化學創意競賽」。

化學科老師廖旭茂、程慧文帶領學生使用在超市買到的便宜、無毒酵母，取代碘化鉀對雙氧水催化分解，符合催化、低毒綠色原則；也使用常見黃豆萃取脲酶用於尿素分解與環境應用，改善傳統加熱到高溫將尿素分解產生氨氣方法，達到節能、可解綠色指標，同時結合手機App辨識色碼，取代目視法判斷顏色變化，以科技快速測量實驗結果。

紀庭芯、洪宇宸兩人從去年暑假就苦蹲實驗室埋首研究，連假日也是，甚至把握賽前寶貴時間大年初三便開工，努力突破無法呈色測量濃度瓶頸，如今在全台200支隊伍中摘金脫穎而出，兩人感謝老師一路陪伴共同構思解決方法，最後順利在交稿前完成實驗及報告撰寫。

大甲高中校長蕭建華表示，本屆綠色化學創意競賽競爭激烈，參賽隊伍很多來自優秀名校，紀庭芯、洪宇宸在老師帶領下獲得金牌實屬不易，這也是該競賽開辦以來，甲中每屆都拿下金牌，今年已是第4面；或許甲中學生不是最頂尖，但在多元表現上非常積極且不畏苦，願意犧牲假日努力完成競賽，也感謝師長熱心且無私指導學生。

大甲高中近年受教育部高中優質化計畫的助益，對於新課綱的推動除了落實多元選修提供學生探索及精進的相關課程，也積極推動自主學習，鼓勵學生參與優遊臺中學課程，建構優質的學習歷程；進到大甲高中的孩子只要有心努力，學校及師長願意陪著孩子多元展能爭取最好的成績。

(中時 )