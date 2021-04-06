砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）3月營收重返月成長軌道，月增10.88％、年增36.29％，達3.7億元。宏捷科指出，主要營收來自WiFi產品，特別是WiFi 6需求非常強勁，而隨IoT（物聯網）及手機市場回溫，4G PA（功率放大器）成長力道也驚人，陸系客戶下單量已躍居第二大。

近日市場傳言，宏捷科裝機不順、影響營收，惟3月成績單依舊亮眼，謠言不攻自破。針對擴產計劃，宏捷科表示，持續按既定程序進行，目標7月達1.5萬片，預期今年底月產能2萬片。

宏捷科指出，WiFi 6需求非常強勁，且WiFi 6客戶市佔率不斷擴大，WiFi產品為現階段公司主要營收成長動能來源。不過，隨IoT及手機市場回溫，特別是大陸將停止2G、3G頻段服務，IoT已由NB-IoT漸次轉入4G CAT.1.，陸系客戶已開始投片，對宏捷科下單量已躍居第二大，宏捷科在4G PA的市佔率將隨之再次擴張。

至於5G PA方面，中國也是關鍵地區。中國5G手機換機潮蓄勢待發，宏捷科美系客戶本身產能吃緊，產品供不應求，已多次要求宏捷科提高出片量。在新產能開出後，宏捷科將正式進軍5G PA市場。

宏捷科今年1月調整產品價格，並表示今年不會再做調整。而漲價效應估計第二季開始逐步發酵，營收將在擴產與漲價效應齊發下，持續走在月月增、季季增的成長軌道上。

(工商 )