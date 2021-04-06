瑞士信貸(Credit Suisse)周二指出，正在替換資深經理人，中止股票回購計畫，大幅削減2020年股息；目前瑞信正在應對與Archegos資本的關係所帶來的虧損衝擊，瑞信估計為44億瑞士法郎(約46.9億美元)。

該瑞士第二大銀行指出，首席風險長Lara Warner和投資銀行執行長Brian Chin將在四月離開公司。

瑞信目前預估第一季將出現9億瑞士法郎(約9.52億美元)的稅前虧損；Archegos事件抹去了該行第一季強勁業績表現。

瑞信執行長Thomas Gottstein在聲明中表示，瑞信主要服務業務關連到美國對沖基金而產生的失誤，其顯著的虧損為不可接受的。

瑞信將建議每股股息0.10瑞士法郎，低於先前計畫的0.2926瑞士法郎。

瑞信也取消了年度高管獎金的提議，以及取消即將離職董事長Urs Rohner於2020~2021年期間的150萬瑞士法郎費用。

首席風險長Warner將立即由臨時風險長Joachim Oechslin和臨時全球合規長Thomas Grotzer取代；投銀部門主管Chin在4月30日離職，Christian Meissner將取代接掌。

該變動標示著瑞信執行董事會在過去一個月第二次和第三次的人事變動；此前在供應鏈金融公司Greensill破產後，瑞信在三月對其資產管理業務進行重整。

(時報資訊)