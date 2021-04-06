美股道瓊標普同登歷史新高點，台股在台積電(2330)順利填息及聯發科(2454)等大型權值股領軍衝鋒，鋼鐵、航運及塑化等搖旗吶喊下，盤中一度大漲超過200點，觸及16804點新高，指數終場收在16739.87點，續創收盤歷史新高，上漲168.59點，成交值為3365.34億元；OTC指數收在209.7點，上漲23.1點，成交值為981.51億元。

證券分析師黃漢成說，經濟回升推動美股走升，台股在台積電完成填息的情形下，今日量價齊揚，電子股仍以半導體擔綱主流，而美國基建題材也讓鋼鐵股強勢表態，另外，擁著漲價題材的族群表現突出。台股創高後有所震盪在所難免，現在仍在漲升的軌道當中，操作上不妨留意低位階、漲多已進行整理過的個股，留意3月營收及首季財報表現，尋找下波標的。

盤面上，台積電經曆13個交易日，今日成功填息，收在610元，上漲1.33%；半導體族群成為今日人氣強勢焦點，M31(6643)、晶豪科(3006)皆收在漲停板，分別為361元、116元；股王大立光(3008)首季營收表現差強人意，4月恐將續滑，收在3080元，下跌2.99%；而塑化股中勝昱(4304)收在漲停板5.73元，亞聚(1308)及聯成(1313)收盤漲幅落在4~5%不等；鋼鐵股中擁美國基建概念的大成鋼(2027)、大國鋼(8415)收在漲停板34.45元及30.05元，官田鋼(2017)也收在漲停板13.5元、中鴻(2014)則是收在22.7元，上漲9.4%。

若以技術面來觀察，目前台股指數呈現上升三角形突破，若能守穩16500點，預期指數還會繼續向上攀高，季線逐漸來到16000點。若以籌碼面來觀察，3月整體來說，台股仍是新興市場中外資賣壓力道最重的，現階段外資買賣超趨勢搖擺不明，期貨淨空單未有顯著回補，預期台股短期上難脫震盪格局。若時間拉長來看，台灣今年經濟成長力道值得期待，外加，資金環境寬鬆，股市修正幅度預料相對有限，半導體相關產業仍受看好，緊接著3月營收即將公布，首季財報也會陸續出爐，預期水泥、塑化、鋼鐵等都將有不錯的表現。

(時報資訊)