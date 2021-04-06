台鐵太魯閣號408車次，2日撞上停在邊坡未拉手煞車的工程車釀禍，造成50死、百人受傷的重大事故，不少民眾自發捐款幫助受難家屬，不過一名吳姓男網紅自曝捐出300萬，卻被眼尖網友發現捐款收據是造假，今（6日）在父母陪同下召開記者會，並四度鞠躬道歉，盼能獲得社會諒解。

有網友日前在PTT表示看到一位吳姓網紅，在IG限動發布捐款給台灣關愛基金會，更貼出2張各150萬元的收據，不過卻被眼尖網友抓包造假，原來是該基金會早就使用新版收據，但該網紅貼出來的卻是舊版，此外更拿他人法會的照片，佯稱自己有到現場參加，並為不幸罹難的死者祈福，假象被戳破之後，他的instagram隨即被留言灌爆，因此連忙將帳號設定成不公開。

吳姓網紅被爆連誦經照都要造假（圖／取自PTT）

男網紅捐款300萬被抓包造假。（圖／PTT）

今（6日）這名吳姓網紅在父母陪同下召開記者會，他表示PO假的捐款收據只是希望能拋磚引玉，沒料到後果如此嚴重，過程中更四度鞠躬，為自己的愚蠢無知道歉，希望能獲得社會大眾諒解，被問及是否知道偽造捐款單有刑責問題？他則表示對於法律不是那麼熟悉，對此，吳姓網紅的雙親也向外界道歉，表示兒子做錯事，身為家長會扛起責任，希望大家能高抬貴手。

吳姓網紅召開記者會向大眾鞠躬道歉。（圖／廖素慧攝）

而該網紅在臉書個人經歷上，自稱是星宇航空空服員，不過經查證後，確認並非星宇航空員工，對此，星宇航空強調若因渉及不法，導致星宇航空商譽遭毀，不排除考慮採取法律途徑處理，對此他強調不奢求能得到星宇航空的原諒，但希望對方能接受他的道歉。

(中時新聞網)