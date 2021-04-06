香港政府專家顧問許樹昌。（取自東網）

香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（取自東網）

香港新冠病情持續蔓延，過去兩周出現10例輸入個案，其中菲律賓佔46例，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良6日表示，香港近日自菲律賓、印度及巴基斯坦等高危地區的輸入個案急增，不少患者更帶有變種病毒，一旦流入社區或致新一波疫情爆發，而爆發速度甚至會比之前更快。由於相關地區的疫情都達到爆發以來的頂點，甚至呈上升趨勢，何栢良敦促港府應果斷禁止從上述國家的航班抵港，直至當地防疫措施發揮作用再評估情況，以免變種病毒流入社區。

香港政府專家顧問許樹昌表示，近日自菲律賓輸入的變種病毒患者，很多都是來港工作的外傭，香港現在的21日的酒店檢疫政策已成功阻截逾170多例變種病毒個案流入社區，由去年12月底至今，60％輸入個案在機場被驗出，其餘40％則在酒店隔離期間發現，但許重申，港府仍要謹慎對待，因變種病毒的傳播性較原版強60％至70％，而且會減低新冠疫苗的防疫功效，製造抗體的水平亦會下跌。

至於若港府禁飛當地來港航班，許樹昌認為，不少聘請外傭的本地家庭將面臨很大困難，相信當局要衡量多方因素、要小心處理，他建議，政府可要求外傭中介，在安排外傭來港前，先接種疫苗。

香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷亦警告，港府如要做到「外防輸入」須小心考慮菲律賓航班禁飛問題，以堵截變種病毒流入社區，但香港很多家庭都會僱請外傭，曾建議入境處及衞生防護中心實施禁飛令時須仔細評估，務求將有關措施對聘請外傭本地家庭的影響減至最低。

邊境防疫為香港防疫缺口，曾祈殷敦促港府須密切留意周邊地區及國家，若有關地區出現大量涉及變種病毒的確診個案，就要考慮是否採取更嚴謹的防疫措施，包括要求抵港人士檢疫21天，以及檢疫期間將檢測次數由現時的2次提升至最少3至4次等，以盡量在潛伏期內揪出隱性患者。

談及兩款供港疫苗對變種病毒的成效，以及應否接種第三劑時，曾祈殷認為，暫時還未有相關臨床數據，人體接種疫苗後，除會產生中和抗體，細胞免疫系統亦會被激活，因此疫苗可維持其保護力，至於是否應讓不同年齡層市民接種疫苗，他認為，只要符合藥廠說明的年齡限制，不反對降低接種年齡門檻。

(中時 )