李義祥事故發生當天上午8時09分，被路邊監視器拍下他開著載滿輪胎的工程車前往工地。（圖／王志偉翻攝）

更新內容16:02)台鐵太魯閣號出軌釀50死慘劇，事發後工地負責人李義祥一度聲稱「1人巡視工地」，真相卻是他在連續假日違法施工，事發當天上午8時9分，他開著載滿輪胎的工程車前往工地，過程完整在花蓮市中央路監視器拍下，如今畫面曝光，直接戳破他的謊言。

李義祥事故發生當天上午8時09分，被路邊監視器拍下他開著載滿輪胎的工程車前往工地。（圖／王志偉翻攝）

監視器畫面可見，李是在2日上午8時9分自公司出發，開著滿載廢棄輪胎工程車一路往事發工地前進，沿途行經中央路，行駛畫面恰好在中央路被監視器拍下，副駕駛處還疑似有名乘客，但身份不得而知，到工地時約為8時50分。

據悉，由於台鐵要求工程包商加強邊坡工程、運行鐵道間的安全緩衝，李當時正準備將廢輪胎運至工地，放置於明隧道工程和鐵軌間的緩衝處，倘若營建工程中若有落石降下，輪胎便能即時消能，避免土石噴飛至軌道上，將對列車的傷害降到最低。

據台鐵人員表示，事發處工地接近完工狀態，僅剩下0.7%進度，可說是只剩收尾與清理工作，且事前早已規定平日只能夜間施工，且連假期間停工，但當天工地主任李祥義，卻宣稱事發當時他一人到現場巡視工地，實際上就是為了要趕緊收尾工作，還被路邊監視器拍下他開工程車載滿輪胎的畫面，又因他在連假期間違法施工，導致停在邊坡的工程車滑落至鐵軌，進而釀成50人死、200多人輕重傷慘劇。

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工程車滑落至鐵軌被太魯閣號撞上，大約有5到8分鐘的黃金救命時刻，此時李義祥只要緊急通知台鐵，再轉知列車駕駛，就可以避免這場災難發生，但最新消息指出，李義祥竟在事故發生7分鐘後才通報。

令人髮指的是，事故發生後，李義祥似乎事不關己，還不斷在工寮前走動打電話，甚至接著一臉輕鬆模樣，與其他人站在旁邊吃檳榔聊天，連救護人員抵達現場忙進忙出，他都還坐在一旁笑臉觀看，不願出手幫忙受傷的乘客。

(中時新聞網)