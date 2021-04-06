受惠DRAM及NAND Flash市況佳，記憶體模組大廠威剛(3260)3月合併營收33.53億元，創31個月以來新高，月增19.26%，年增15.8%。第一季合併營收達90.96億元，為2013年第三季以來單季高點。

威剛3月營收創逾2年半新高，其中固態硬碟(SSD)需求持續升溫，單月產品營收破歷史高點，達12.41億元，同時受惠DRAM價格揚升，DRAM模組營收14.28億元也創近一年來新高，月增27.19%。在DRAM模組與SSD兩大產品推升下，第一季合併營收突破90億元，創逾7年以來單季新高。

威剛表示，今年全球疫情發展仍有不確定性，讓NB需求未減，加上資料中心、智慧手機應用逐步回溫，帶動DRAM合約價在第一季陸續起漲。公司看好第二季各項應用對記憶體的需求同步起飛，DRAM供不應求態勢將更為嚴重，合約價將明顯上漲，趕上現貨價走勢。NAND Flash方面也因為整體應用消耗量持續擴大，第二季可望出現新一波漲價效應，促使客戶備貨力道更加強勁。

受惠DRAM漲價及SSD控制IC缺貨效應，公司預期，第一季營運表現將大幅優於去年第四季，第二季DRAM與NAND Flash價格與出貨表現又將優於第一季。整體而言，在兩大記憶體價格與需求聯袂看漲下，公司看好今年上半年業績表現，營運績效與毛利率也可成長。

威剛第一季合併營收為90.96億元，季增3.25%，年增25.67%。第一季DRAM產品占整體營收比重40.09%，SSD占比40.36%，記憶卡、隨身碟及其他產品比重為19.55%。3月DRAM營收比重42.59%，SSD占37.01%，記憶卡、隨身碟及其他產品占比20.4%。

(時報資訊)