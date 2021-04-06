台鐵太魯閣號發生不幸事故，衛福部依法成立賑災專戶；網路上卻流傳一篇文章，質疑「衞福部憑什麼資格成立捐款專戶？」，並影射款項將受到不當使用，呼籲民眾不要響應捐款；民進黨發言人周江杰表示，衛福部和地方政府依法成立專戶，過去都有案例，太魯閣號事故並非開先例。

周江杰說，台灣過去因應天災或重大意外事故，由衛福部設立指定用途的捐款專戶協助受災民眾的案例，所在多有，例如：2009年莫拉克風災；2013年菲律賓海燕颱風；2014年高雄氣爆、復興航空空難；2015年尼泊爾震災、八仙粉塵氣爆；2016年台南震災、日本熊本震災、尼伯特風災；2018年花蓮震災、印尼蘇拉威西島震災，以及2021年台鐵太魯閣號事故。

周江杰說，這一次除了衛福部外，地方政府也有成立專戶，這都是台灣人民愛心的展現，為何要政治操作？

他說，另外，地方政府也會設定指定用途的專戶，接受民眾捐款，例如：復興空難「澎湖縣政府社會救助金專戶」、高雄氣爆「高雄市政府社會局社會救助金專戶」、八仙塵爆「新北市社會救濟會報專戶」，因應這次太魯閣號不幸事故設立的有新北市「好日子愛心大平台救濟專戶」、「台東縣政府社會救助捐款帳號」及「臺南市政府社會局社會救助金專戶」。

他表示，這次太魯閣號事故捐款的使用，總統已經說明，政府該負責的事項，都會由政府預算辦理。相對應的事故責任，目前也由檢調釐清中。所有的賠償支出，都不會來自愛心捐款。

他表示，既然依法有前例，中央和地方也都有專戶，為何針對衛福部成立專戶攻擊，顯然是有心人士操作。原本應該是台灣人攜手團結、共度難關的時刻，網路上卻出現攻擊政府成立捐款專戶的言論，明顯是有心人士刻意亂傳謠言、進行認知作戰，藉此打擊政府及民眾的信心，令人遺憾。

(中時 )