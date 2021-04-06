「寶山鄉民喝不到寶山和寶二水庫的水！」寶山鄉寶斗村在永和山水庫供水區未端，6日與苗栗同步供5停2，鄉公所在新豐宮設置供水站時，鄉長邱坤桶無奈說，寶山是新竹縣唯一限水鄉鎮，希望旱災結束後，中央能重新檢討自來水管線埋設，讓寶山人喝寶山水！

水公司三區處副處長謝東頃表示，寶山鄉目前自來水用戶有5165戶，用水普及率86％，大多是用寶山或寶二水庫進入寶山淨水廠處理後的自來水，只有少數支線是使用苗栗永和山水庫的水，剩下14％未裝自來水的都在偏僻地區。

寶斗村長張錦城說，該村以往是村民自行挖井取水，水質的石灰質很重，直到2011年才有自來水，埋設管線引苗栗永和山水庫的水，這次限水受影響的有27戶。

林姓村民等人說，5日晚上就沒水，幸好鄉公所事先在新豐宮設置供水站，2個2噸的水塔，讓他們解決用水問題。

寶山鄉寶斗村6日供5停2，鄉公所在新豐宮設置供水站，縣長楊文科（右三）了解民眾取水情形。（羅浚濱攝）

縣長楊文科到新豐宮供水站視站時強調，面對嚴峻水情要「做最壞打算，做最好準備」，指目前新竹縣配合中央水情管制中心辦理節水措施，工業用水和民生用水都要共體時艱，大家一起節水共度難關。

社會處長李國祿說，寶斗村供5停2的27戶中，有8人為獨居長者，3人為身心障礙者，取水不便，已協調村長和社工利用每日送餐和關懷，幫助送水到府。

(中時 )