嘉義縣議員何子凡6日指嘉義縣民雄鄉虎頭崁埤風景區涼亭步道等設施敗壞、髒亂，還有民眾入侵水域，站在太陽能光電板上捕魚，風景區觀光形象受損，相關單位卻視而不見？怒問縣府官員，造成傷亡誰負責？
何子凡上午出示多張虎頭崁埤風景區照片，表示入口意象設有風景區指標，結果涼亭、步道破損嚴重，環境雜亂不堪，甚至有雜木貫穿木棧道，如此亂象卻多年無人管理維護？風景區剩殘破景象，破壞嘉義縣觀光形象。
何子凡還說，告示牌明訂不能捕魚、戲水，卻有人在水庫中划竹筏，拿魚網捕魚，甚至行走在水庫中的太陽能板上，指當地雖有監視器，但文觀局與農田水利署似乎視而不見，萬一發生意外誰負責？
嘉義縣長翁章梁回應會找農田水利署開會協調，釐清管理權責。嘉縣文化觀光局長許有仁說，涼亭、步道、停車場多年前由縣府設置，但要移交給農田水利署時對方不願接管。
農田水利署嘉義區管理處主任王志誠說，風景區裡的內埔子水庫由水利署負責，屬灌溉型水庫，經訪查發現會來捕釣魚多半是外籍移工，會加強巡查，一發現就報警，依水利法處理，至於遊憩設施管理，會再與縣府協調。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。