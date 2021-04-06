嘉義縣民雄鄉虎頭崁埤風景區內的水域遭民眾入侵。（何子凡提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣議員何子凡6日指嘉義縣民雄鄉虎頭崁埤風景區涼亭步道等設施敗壞、髒亂，相關單位卻視而不見？（何子凡提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣議員何子凡6日指嘉義縣民雄鄉虎頭崁埤風景區涼亭步道等設施敗壞、髒亂，相關單位卻視而不見。（何子凡提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣議員何子凡6日指嘉義縣民雄鄉虎頭崁埤風景區涼亭步道等設施敗壞、髒亂，相關單位卻視而不見。（何子凡提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣議員何子凡6日指嘉義縣民雄鄉虎頭崁埤風景區涼亭步道等設施敗壞、髒亂，還有民眾入侵水域，站在太陽能光電板上捕魚，風景區觀光形象受損，相關單位卻視而不見？怒問縣府官員，造成傷亡誰負責？

何子凡上午出示多張虎頭崁埤風景區照片，表示入口意象設有風景區指標，結果涼亭、步道破損嚴重，環境雜亂不堪，甚至有雜木貫穿木棧道，如此亂象卻多年無人管理維護？風景區剩殘破景象，破壞嘉義縣觀光形象。

何子凡還說，告示牌明訂不能捕魚、戲水，卻有人在水庫中划竹筏，拿魚網捕魚，甚至行走在水庫中的太陽能板上，指當地雖有監視器，但文觀局與農田水利署似乎視而不見，萬一發生意外誰負責？

嘉義縣長翁章梁回應會找農田水利署開會協調，釐清管理權責。嘉縣文化觀光局長許有仁說，涼亭、步道、停車場多年前由縣府設置，但要移交給農田水利署時對方不願接管。

農田水利署嘉義區管理處主任王志誠說，風景區裡的內埔子水庫由水利署負責，屬灌溉型水庫，經訪查發現會來捕釣魚多半是外籍移工，會加強巡查，一發現就報警，依水利法處理，至於遊憩設施管理，會再與縣府協調。

(中時 )