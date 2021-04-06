企業開放員工帶寵物上班不稀奇，新北市立淡水古蹟博物館首次在4月11日「國際寵物日」開放小白宮戶外空間，廣邀大家帶著自家的萌寵來玩，沒有寵物的人只要發揮創意來點「動物元素」，也可免費入館！

新北市立淡水古蹟博物館將於今年4月11日下午3時至6時在前清淡水關稅務司官邸（小白宮）舉辦「動物快閃－淡古寵物日」活動。期間內，只要帶著寵物或身上有「動物元素」都可享免費入館，例如衣服上有動物圖案、戴著動物耳朵造形頭飾或動物絨毛娃娃等皆可，大家可以多多發揮創意，限時的快閃活動，歡迎有興趣的人把握機會前來同樂。

淡古表示，為了保護古蹟，入館的寵物需繫牽繩或放置在提籠、推車等，讓所有來訪的人和寵物都能安心地逛古蹟，詳細活動內容可上淡古官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw查詢。

前清淡水關稅務司官邸因內外皆漆成白色，常被暱稱為小白宮，目前為市定古蹟。主要有大窗、煙囪、抬高地基及四坡式斜屋頂等，是西班牙白堊迴廊式建築，整體造形穩重大方。除了建築之外，庭院造景也是小白宮的特色，前院有百年雞蛋花及龍柏，後院有廣闊的草坪，相當適合前來散步。這次趁國際寵物日的活動，特別開放寵物到小白宮的戶外空間，讓牠們也有機會陪伴飼主參觀古蹟。

淡古館長黃麗鈴表示，根據新北市動物保護防疫處報導，全台寵物數量最多的縣市就在新北市，寵物就像大家的家人一樣，而淡水又是熱門旅遊的首選地，時常看到家庭休閒及情侶約會帶著寵物一起來踏青。

目前因為需要維護古蹟的關係，暫時不開放寵物入館，不過未來將會不定期舉辦相關活動，讓更多人可以帶萌寵到古蹟玩，喜歡的人別錯過這次的機會，到小白宮來趟動物快閃，與親朋好友分享古蹟與寵物的美照。

(中時 )